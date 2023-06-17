Роман Широков оценил возможный трансфер 19-летнего Коваленко в «Зенит»

Бывший российский футболист Роман Широков оценил возможный переход полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».

«Вроде как Кузяев намеревается уйти, а Коваленко — молодой и перспективный игрок. Он зарекомендовал себя в последние полтора года. Думаю, это очень хорошее приобретение. Другое дело, что если бы он не уходил, то его можно было бы обкатать в «Сочи».

Думаю, идея была в том, что связка Коваленко — Кравцов играет в «Сочи», а потом «Зенит» их забирает. Коваленко — отличное усиление для «Зенита». Может, они его заберут и отдадут в аренду, если договорятся с Кузяевым.

Возможно, в «Зенит» ему сейчас рановато, потому что он пока нестабилен. Он станет ещё более качественным, если проведёт ещё сезон в «Сочи» или Самаре», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.