«Хочу оставить след в лучшем клубе мира». Вальверде отказался уходить из «Реала» в «Челси»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос, планирует ли он перейти в лондонский «Челси».
«Нет-нет, я нахожусь в «Реале». Я хочу испытывать наслаждение и ценит каждый момент. Планирую оставить след в команде, являющейся лучшей в мире, а также продолжать радовать болельщиков трофеями», — приводит слова Вальверде Goal.
Ранее появилась информация, что интерес к «Вальверде» проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/2023 на счету Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Его команда заняла второе место в чемпионате Испании, выиграла национальный Кубок и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
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