Женский ЦСКА в третий раз подряд проиграл матч за Суперкубок России

«Зенит» выиграл женский Суперкубок России по футболу. В решающем матче петербурженки по пенальти обыграли ЦСКА (основное время завершилось ничейным исходом — 1:1). Таким образом, московская команда в третий раз подряд проиграла матч за Суперкубок.

В 2021 году ЖФК ЦСКА минимально уступил «Локомотиву» — 0:1. Единственным мячом в той встрече отметилась Марина Фёдорова. В прошлом сезоне ЦСКА также проиграл «Локо», но уже со счётом 1:2. И вновь армейскую команду лишила трофея Фёдорова, забившая победный мяч.

В сегодняшнем матче за Суперкубок первый тайм прошёл без забитых голов. На 71-й минуте игры «Зенит» открыл счёт после удара Екатерины Пантюхиной. Однако через восемь минут красно-синие восстановили равновесие — отличилась Екатерина Братко. В серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4.