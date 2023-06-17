Женский ЦСКА в третий раз подряд проиграл матч за Суперкубок России

«Зенит» выиграл женский Суперкубок России по футболу. В решающем матче петербурженки по пенальти обыграли ЦСКА (основное время завершилось ничейным исходом — 1:1). Таким образом, московская команда в третий раз подряд проиграла матч за Суперкубок.
В 2021 году ЖФК ЦСКА минимально уступил «Локомотиву» — 0:1. Единственным мячом в той встрече отметилась Марина Фёдорова. В прошлом сезоне ЦСКА также проиграл «Локо», но уже со счётом 1:2. И вновь армейскую команду лишила трофея Фёдорова, забившая победный мяч.
В сегодняшнем матче за Суперкубок первый тайм прошёл без забитых голов. На 71-й минуте игры «Зенит» открыл счёт после удара Екатерины Пантюхиной. Однако через восемь минут красно-синие восстановили равновесие — отличилась Екатерина Братко. В серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4.
- 17 июня 2023
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