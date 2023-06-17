ЦСКА объявил о выкупе Мойзеса
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Московский ЦСКА объявил о выкупе защитника Мойзеса, сообщив об этом в клубном телеграм-канале.
«ПФК ЦСКА активировал опцию выкупа защитника у бразильского «Интерсьонала» и подписал контракт с игроком до 2026 года с возможностью продления на год!
Мойзес пополнил наш состав на правах аренды в августе 2022-го, провёл за команду 36 матчей, стал обладателем Кубка России, серебряным призером РПЛ и завоевал сердца наших болельщиков!
Желаем Мойзесу многолетней успешной игры за ПФК ЦСКА!», — сообщается в заявлении клуба.
Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков в 30 матчах. В Суперфинале Фонбет Кубка России армейцы обыграли «Краснодар» (1:1 в основное время, 6:5 по пенальти).
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