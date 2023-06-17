Футболистка ЦСКА Братко: перед моим ударом вратарь «Зенита» мне сказала: «Для тебя, брат»

Футболистка московского ЦСКА Екатерина Братко поделилась эмоциями после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Мой гол – это следствие хорошего выбора позиции. Я над этим работала, старалась сделать всё для этого дня, чтобы мы выиграли Суперкубок. Да, чуть-чуть не получилось с пенальти, но это футбол.

Что Гриченко говорила мне перед моим ударом в серии? Да ничего такого. Сказала: «Для тебя, брат». Могло ли меня это смутить? Нет, просто мне не хотелось менять угол, который я нарабатывала на тренировках», — сказала Братко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 17 июня, состоялся матч в рамках женского Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». Основное время закончилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержали сине0бело-голубые (5:4).