«В глазах всё темнело». Футболистка «Зенита» Якупова высказалась о победе в Суперкубке

Футболистка «Зенита» Лина Якупова поделилась эмоциями от победы в Суперкубке России над ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«Если честно, эмоций не осталось. Наверное, это здорово — выиграть Суперкубок. Два раза играли в финале на Кубок и проигрывали, а сегодня такая яркая победа. Организация на высоком уровне, ажиотаж, трансляция по ТВ. Играть на таких полях дорогого стоит. Надеюсь, что женский футбол будет развиваться.

На самом деле мы не хотели доводить до серии пенальти. Когда отрабатывали удары на тренировках, говорили: «Девки, пожалуйста, только не пенальти. Давайте побеждать в основное время». Но почему-то до игры было предчувствие, что буду бить пенальти. Когда шла к «точке», была уверена, что забью. А вот когда другие били, у меня в глазах всё темнело. Гриченко? Юля — супер. Она у нас отбивает много мячей», — сказала Якупова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.