Футболистка ЦСКА Ордега: не ожидала, что в Суперкубке сразу будет серия пенальти

Футболистка московского ЦСКА Франциска Ордега поделилась эмоциями после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Я горжусь своей командой. В чём-то мы должны были быть лучше, но всё ок. Мы горды собой. Мы очень хотели выиграть, вы это видели. Каждый игрок сделал максимум, это футбол. И «Зенит» очень хорошая команда. Они играют компактно.

Не ожидала, что сразу будет серия пенальти, сначала думала, что сыграем дополнительное время.

После матча тренер сказал, что гордится нами. Да, нам грустно, но у нас впереди чемпионат и матчи Кубка. Нам надо забыть о сегодняшней игре и идти дальше», — сказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, сегодня, 17 июня, состоялся матч в рамках женского Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась в основное время со счётом 1:1. ПО пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые (5:4).