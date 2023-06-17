Футболистка ЦСКА Ордега: не ожидала, что в Суперкубке сразу будет серия пенальти

Футболистка московского ЦСКА Франциска Ордега поделилась эмоциями после поражения в Суперкубке России от «Зенита» (1:1, 4:5 по пенальти).
«Я горжусь своей командой. В чём-то мы должны были быть лучше, но всё ок. Мы горды собой. Мы очень хотели выиграть, вы это видели. Каждый игрок сделал максимум, это футбол. И «Зенит» очень хорошая команда. Они играют компактно.
Не ожидала, что сразу будет серия пенальти, сначала думала, что сыграем дополнительное время.
После матча тренер сказал, что гордится нами. Да, нам грустно, но у нас впереди чемпионат и матчи Кубка. Нам надо забыть о сегодняшней игре и идти дальше», — сказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
Напомним, сегодня, 17 июня, состоялся матч в рамках женского Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась в основное время со счётом 1:1. ПО пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые (5:4).
- 17 июня 2023
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