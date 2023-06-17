Капитан ЦСКА Дамьянович прокомментировала поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок

Сербская футболистка ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович поделилась эмоциями после поражения своей команды в Суперкубке России.

«Я расстроена. Но в конце концов это футбол. Мы уступили по пенальти, но я горжусь своей командой — мы хорошо играли. К сожалению, сегодня не наш день. Пенальти как русская рулетка. Поздравляю «Зенит».

В моей карьере было много реализованных пенальти. Но сегодня я, к сожалению, не реализовала свой шанс. Но это не определяет то, какой я игрок — хороший или плохой. Это только одна секунда матча. Это разочарование, но это проверка характера.

После игры я сказала игрокам, что они знают, что мы отдали всё, что могли. Да, Суперкубок снова не наш, в прошлом году мы проиграли, в этом уступили по пенальти. Но у нас будет возможность взять его в следующем году», — сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, ЖФК «Зенит» обыграл ЖФК ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4. Основное время закончилось ничейным исходом — 1:1.