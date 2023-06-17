Спортдир «Локомотива»: Самошников точно повысит конкуренцию в линии обороны

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объяснил, почему клуб решил подписать контракт с защитником Ильёй Самошниковым.

«Спортивный отдел давно отслеживал игровые качества Ильи Самошникова, но он долгое время был недоступен для подписания, так как был связан контрактом с «Рубином». Окончательно с Ильёй договорились уже после окончания сезона.

Самошников — амбициозный, универсальный и талантливый футболист. Он способен сыграть на нескольких позициях, что нам очень нужно. Он точно повысит конкуренцию в линии обороны. Плюс не забывайте, что он игрок сборной России, был лидером «Рубина», которому помог выйти в Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

Важно, что для Самошникова «Локомотив» был приоритетным вариантом, хотя у него были и другие варианты продолжения карьеры. Во-первых, Илье импонирует та игровая модель, которую проповедует Михаил Галактионов: в сборных командах страны, в «Локомотиве». Во-вторых, наш состав, наши амбициозные задачи на грядущий сезон. Это всё сложилось в общее желание стать игроком «Локомотива». Плюс его переход наглядно отражает нашу концепцию, о которой говорим — мы хотим подписывать перспективных русских футболистов», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».