Грузия обыграла Кипр в матче отбора к Евро-2024
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Завершился матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе А, в котором Кипр принимал Грузию. Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Гости одержали победу со счётом 2:1.
На 31-й минуте Жорж Микаутадзе вывел Грузию вперёд. Через девять минут Иоаннис Питтас сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме победу Грузии принёс Зурико Давиташвили.
Эта победа позволила Грузии выйти на второе место в группе А. Команда набрала четыре очка в первых двух матчах. Ранее Грузия сыграла вничью с Норвегией (1:1). Кипр располагается на последней, пятой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка за две встречи. В первом туре кипрская сборная проиграла Шотландии (0:3).
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