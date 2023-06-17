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Грузия обыграла Кипр в матче отбора к Евро-2024

Грузия обыграла Кипр в матче отбора к Евро-2024
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Завершился матч третьего тура отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024 в группе А, в котором Кипр принимал Грузию. Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 31-й минуте Жорж Микаутадзе вывел Грузию вперёд. Через девять минут Иоаннис Питтас сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме победу Грузии принёс Зурико Давиташвили.

Эта победа позволила Грузии выйти на второе место в группе А. Команда набрала четыре очка в первых двух матчах. Ранее Грузия сыграла вничью с Норвегией (1:1). Кипр располагается на последней, пятой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка за две встречи. В первом туре кипрская сборная проиграла Шотландии (0:3).

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Кипр
Окончен
1 : 2
Грузия
0:1 Микаутадзе – 31'   1:1 Питтас – 40'   1:2 Давиташвили – 84'
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