Максим Деменко: нашим молодым тренерам тяжело прорваться, я не знаю почему

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о российских молодых тренерах.
«На самом деле и Игнашевич, и Калешин, и Евсеев — заслуженные тренера. Им тяжело прорваться, я не знаю почему. Мы не берём наших ребят с российским гражданством, и нет такого доверия. Однозначно, в этом есть агентские вещи. Мне очень жаль, что нашим молодым специалистам не дают работать. Поэтому они сегодня доказывают в Первой лиге. Вадим Евсеев тоже прошёл Первую лигу и сейчас уже в РПЛ. Будем надеяться, что на них будут больше взглядов со стороны руководства наших команд», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, Сергей Игнашевич вывел «Балтику» в Премьер-Лигу. Вадим Евсеев в конце сезона возглавил «Факел» и спас команду от вылета из высшего дивизиона чемпионата России. Евгений Калешин вместе с «Акроном» на пути к полуфиналу Кубка России в Пути регионов победил «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».
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