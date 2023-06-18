«Зенит» ярко праздновал победу в Суперкубке, Коваленко плакала после серии пенальти. Фото

Вчера, 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч в рамках женского Суперкубка России. Встречались «Зенит» и ЦСКА. Игру судила Вера Опейкина (Сочи).
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Первый гол сине-бело-голубые забили усилиями Екатерины Пантюхиной на 71-й минуте. Через восемь минут счёт сравняла Екатерина Братко, отличившаяся после розыгрыша углового. В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказался «Зенит» (5:4).
На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд использовалась система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит»— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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