Бразилия разгромила Гвинею в дебютном матче Малкома за сборную
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались национальные команды Бразилии и Гвинеи. Игра проходила «Корнелья-Эль Прат» в Испании. Бразильцы одержали победу со счётом 4:1
На 27-й минуте Жоэлинтон вывел Бразилию вперёд, а спустя три минуты Родриго удвоил преимущество «пентакампеонов». На 36-й минуте Серу Гирасси отыграл один мяч. Во начале второго тайма в составе Бразилии отличился Эдер Милитао. На 83-й минуте матча на поле вышел нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, ставший лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. В концовке встречи он заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор
У Малкома, как и у другого натурализованного игрока «Зенита» Клаудиньо, есть российский паспорт.
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