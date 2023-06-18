Бразилия разгромила Гвинею в дебютном матче Малкома за сборную

Завершился товарищеский матч, в котором встречались национальные команды Бразилии и Гвинеи. Игра проходила «Корнелья-Эль Прат» в Испании. Бразильцы одержали победу со счётом 4:1

На 27-й минуте Жоэлинтон вывел Бразилию вперёд, а спустя три минуты Родриго удвоил преимущество «пентакампеонов». На 36-й минуте Серу Гирасси отыграл один мяч. Во начале второго тайма в составе Бразилии отличился Эдер Милитао. На 83-й минуте матча на поле вышел нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, ставший лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. В концовке встречи он заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор

У Малкома, как и у другого натурализованного игрока «Зенита» Клаудиньо, есть российский паспорт.