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Бразилия разгромила Гвинею в дебютном матче Малкома за сборную

Бразилия разгромила Гвинею в дебютном матче Малкома за сборную
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались национальные команды Бразилии и Гвинеи. Игра проходила «Корнелья-Эль Прат» в Испании. Бразильцы одержали победу со счётом 4:1

На 27-й минуте Жоэлинтон вывел Бразилию вперёд, а спустя три минуты Родриго удвоил преимущество «пентакампеонов». На 36-й минуте Серу Гирасси отыграл один мяч. Во начале второго тайма в составе Бразилии отличился Эдер Милитао. На 83-й минуте матча на поле вышел нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, ставший лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. В концовке встречи он заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор

У Малкома, как и у другого натурализованного игрока «Зенита» Клаудиньо, есть российский паспорт.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
17 июня 2023, суббота. 22:35 МСК
Бразилия
Окончен
4 : 1
Гвинея
1:0 Жоэлинтон – 27'   2:0 Родриго – 30'   2:1 Гирасси – 36'   3:1 Милитао – 47'   4:1 Винисиус Жуниор – 88'
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