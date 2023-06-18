Хавбек «Челси» Казадей хочет уйти в аренду исключительно в клуб АПЛ или Серии А

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадей хочет уйти в аренду исключительно в клуб английской Премьер-лиги или Серии А, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, молодой футболист рассматривает варианты только с высшими дивизионами. Он не желает играть в Чемпионшипе.
Сообщается, что окончательное решение по аренде будет принято совместно с «Челси». «Ювентус» на данный момент не ведёт переговоров по Казадею, так как туринский клуб доволен имеющейся молодёжью.
В сезоне-2022/2023 Казадей выступал за «Рединг» на правах аренды. На счету 20-летнего хавбека 15 матчей за команду из Чемпионшипа, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее ФИФА признала Казадея лучшим футболистом молодёжного чемпионата мира.
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