Погба: я хочу максимально проводить время с детьми, потому что оно летит очень быстро

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рассказал, как дети поменяли его жизнь.

«В начале ты не очень понимаешь, как должен организовать себя. Обязанностей больше. Ты не делаешь что-то таким же образом, как раньше. Раньше мы могли выйти в люди. Сейчас мы больше дома, остаёмся с детьми. Просто провожу время со своими детьми, это мои выходные. Я провожу достаточно времени в футболе. Я хочу максимально проводить время с детьми, пока они молоды. Потому что время летит очень быстро. И когда детство проходит, это действительно потерянные моменты.

Дети — ещё одна причина сделать всё хорошо. Ты хочешь, чтобы твои дети гордились тобой, играя ещё лучше, выигрывая титулы. Как только выходишь на поле, говоришь, что есть люди, которые за тобой горой, твоя семья. Ты действительно хочешь, чтобы они гордились тобой», — приводит слова Погба Views.