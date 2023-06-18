Гаджиев: Кержаков нашёл бы работу в России, но возможно ему хочется быть в Европе

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Гаджи Гаджиев высказался о том, что российский специалист Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Контракт специалиста с клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

«Сложно сказать, почему Александр пытается найти клуб в Европе. У каждого своя жизнь, кроме того, что он тренер, он ещё и человек. Возможно, ему там хочется быть, а почему – я не знаю.

Сербы хорошо играют в футбол, у них хорошая сборная. Они воспитывают футболистов, многие из которых играют за границей. Понятное дело, что это не Италия или Великобритания, но там хороший футбол.

Наверное, Александр нашёл бы работу в России, он же работал в Премьер-Лиге. Он человек с громким футбольным именем, но это его личная жизнь. Мы не должны плясать только со спортивной точки зрения», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

Предыдущим клубом 40-летнего Кержакова была кипрская «Кармиотисса». Он покинул команду в апреле 2023 года. Российский специалист проработал там лишь несколько месяцев.