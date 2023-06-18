Ливакович: каждый в команде грезит выиграть золотую медаль для Хорватии

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович высказал мнение о сборной Испании, с которой его команде предстоит сыграть в финале Лиги наций.

«Мы приехали на турнир с крепкой уверенностью в своих силах. У нас уже есть бронза и серебро, и сюда мы приехали за золотом. Матч против Испании будет очень тяжелым. Это очень сильная команда. Каждый из 23 игроков в ее заявке превосходен.

Каково это будет выиграть первый международный турнир в истории сборной Хорватии? Мы мечтаем об этом. Каждый из нас грезит выиграть золотую медаль для Хорватии. Мы, конечно, сделаем для этого все возможное, и я надеюсь, что добьемся этого при поддержке наших болельщиков».

Финал Лиги наций пройдёт 18 июня в Роттердаме и начнётся в 21:45 мск.