Канчельскис — о назначении Кержакова в сербский клуб: правильно сделал, что поехал

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» из Суботицы.

«Если есть предложение, то почему не поехать? Это же опыт. Если в России не дают шансов, то почему бы не попробовать? Нет смысла сидеть и ждать. У нас один и тот же тренер работает пять лет, убивает три команды и продолжает работать. Безумие! Кержаков правильно сделал, что поехал.

Не всегда «Партизан» и «Црвена Звезда» будут на вершине. В других клубах тоже интересно работать. В Сербии хороший чемпионат, в котором всегда были неплохие футболисты. Посмотрим, получится у него или нет. Если его приглашают, то на него надеются», – приводит слова Канчельскиса Metaraings.

Последним клубом Кержакова была кипрская «Кармиотисса». Там он проработал всего два месяца. До назначения в «Кармиотиссу» Кержаков возглавлял «Пари Нижний Новгород», «Томь» и юношеские сборные России.