Владимир Габулов назвал причину провала «Химок» в минувшем сезоне
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Бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки» Владимир Габулов сказал, почему подмосковная команда неудачно выступила в завершившемся сезоне РПЛ.
«Причиной провала «Химок» в этом сезоне являются неправильные и нефутбольные управленческие решения. Они приводили к тем негативным результатам, которые были в команде. Микроклимат, отношение, организация и профессиональный подход должен начинаться с руководства клуба. Виновато ли руководство? Нет, я не привык оценивать такими категориями. Я не ищу крайних, а ищу причины», — приводит слова Габулова Metaratings.
«Химки» в 30 турах чемпионата России набрали 18 очков, заняли предпоследнее место и вылетели в Первую лигу. Клуб по ходу минувшего сезона РПЛ сменил четырёх тренеров.
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