Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов назвал причину провала «Химок» в минувшем сезоне

Владимир Габулов назвал причину провала «Химок» в минувшем сезоне
Комментарии

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки» Владимир Габулов сказал, почему подмосковная команда неудачно выступила в завершившемся сезоне РПЛ.

«Причиной провала «Химок» в этом сезоне являются неправильные и нефутбольные управленческие решения. Они приводили к тем негативным результатам, которые были в команде. Микроклимат, отношение, организация и профессиональный подход должен начинаться с руководства клуба. Виновато ли руководство? Нет, я не привык оценивать такими категориями. Я не ищу крайних, а ищу причины», — приводит слова Габулова Metaratings.

«Химки» в 30 турах чемпионата России набрали 18 очков, заняли предпоследнее место и вылетели в Первую лигу. Клуб по ходу минувшего сезона РПЛ сменил четырёх тренеров.

Материалы по теме
Созин: слава богу, «Торпедо» и «Химок» в РПЛ больше не будет. Ждём 30 матчей на вылет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023