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Зделар оценил шансы ЦСКА на титул в РПЛ в следующем сезоне

Зделар оценил шансы ЦСКА на титул в РПЛ в следующем сезоне
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о цели команды на следующий сезон РПЛ. По его словам, у армейцев очень хорошие шансы стать чемпионами России.

«Следующий сезон РПЛ очень важен для нас, мы постараемся выиграть золотые медали. Для начала мы должен все отдохнуть, а потом уже задумываться о следующем чемпионате. Конечно, главная наша цель на следующий сезон — стать чемпионами, у ЦСКА есть очень хорошие шансы добиться этого», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

В минувшем сезоне ЦСКА набрал 58 очков и занял второе место в чемпионате России, отстав от «Зенита» на 12 баллов. Армейцы также выиграли Кубок России. Зделар провёл в обоих турнирах в общей сложности 38 матчей, отметившись одной голевой передачей.

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