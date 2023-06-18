Чернышов дал совет Кержакову, который возглавил сербский «Спартак»

Российский специалист Андрей Чернышов прокомментировал решение Александра Кержакова возглавить сербский «Спартак». Отметим, Чернышов возглавлял этот клуб с 2015 по 2017 год.

«Думаю, Саша правильно сделал, что согласился. Сербская Суперлига — интересный турнир. Там выделяется «Црвена Звезда» так же, как в России — «Зенит», а в Германии — «Бавария». Это безоговорочный лидер. Все остальные команды приблизительно одного уровня, ну может, еще две-три, которые претендуют на роль лидеров. С ними можно играть, добиваться результатов. Но сразу хочу сказать, что руководители клубов в Сербии — непростые, считают, что хорошо разбираются в футболе и понимают в нем. На первых порах, может, у Кержакова такого не будет. Но нужно быть готовым к тому, что со временем ему начнут советовать состав и тактику на матчи. Потому что сербы считают, что о футболе они знают все. Причем все — начиная от администратора команды и заканчивая её владельцем», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Контракт Кержакова с клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.