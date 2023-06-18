Роман Шишкин: в следующем сезоне «Локомотив», возможно, будет бороться за чемпионство

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин предположил, что клуб в следующем сезоне может бороться за чемпионский титул. По итогам минувшего сезона «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

«Локомотив» провёл два разных круга в этом сезоне. Во второй половине сезона мы увидели нового тренера, новые трансферы. Я жду, что тот «Локомотив», который был на подъёме во втором круге, станет только лучше.

Возможно, будут какие-то точечные усиления, но в целом работа Галактионова видна. Сейчас они достаточно времени проведут на сборах. Жду, что в следующем сезоне «железнодорожники» будут находиться там, где должны.

По второму кругу РПЛ, «Локомотив» входит в тройку лучших команд лиги, по-моему. Поэтому, если ребята покажут такой же хороший футбол на протяжении сезона, то, возможно, команда будет бороться за чемпионство», — приводит слова Шишкина Metaratings.

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Чемпионом РПЛ стал «Зенит», который записал в свой актив 70 очков. На втором месте финишировал ЦСКА (58), а замкнул тройку призёров «Спартак» (54).