Эдгар Севикян: несколько клубов Сегунды точно попали бы в топ-10 РПЛ

Экс-игрок «Леванте», а ныне полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян сравнил уровень Российской Премьер-Лиги и второй лиги Испании.

«Можно ли сказать, что РПЛ — это чемпионат уровня второй лиги Испании? Не знаю, это сложный вопрос. Думаю, что несколько клубов Сегунды могли бы конкурировать за место в середине таблицы РПЛ. Команды, которые находятся в верхней части таблицы Сегунды, точно попали бы в топ-10 РПЛ. Но не сказал бы, что вся Сегунда сопоставима с уровнем чемпионата России. В Российской Премьер-Лиге есть очень хорошие команды, против которых тяжело будет играть и европейским клубам», — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

Эдгар поступил в академию «Леванте» в 2017 году. С 2019 года он выступал в резерве, а уже в 2020 году смог дебютировать в Ла Лиге за основную команду.