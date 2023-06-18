Роман Широков: больше всего проблем доставил Алдонин, быстро бегает и не даёт играть
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Экс-футболист «Зенита» Роман Широков высказался о самом старательном игроке в матче между легендами петербургского клуба и бывшими игроками сборной России.
«Кто доставил больше всего проблем? Алдонин. Быстро бегает, много бегает, и нам не даёт играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Встреча сборной России и «Зенита» проходила 15 июня 2023 года в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008.
Матч закончился вничью со счётом 1:1, команды решили не выявлять победителя в серии пенальти. Голами отметились экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин и бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк.
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