Шишкин: от «Краснодара» стоит ждать в ближайшее время первый трофей

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин высказался о Суперфинале Кубка России, а также ответил на вопрос, когда «Краснодар» завоюет первый трофей.

«Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время. Кубок России более доступный трофей для «быков», там меньше игр, хоть и сейчас появился Путь регионов. Но в целом краснодарцы показывали хороший и стабильный футбол в чемпионате. Последние игры «быков» — закономерность того, что «Краснодар» играл в суперфинале Кубка России. Ребята бились, даже проигрывали по ходу встречи, но дошли до серии пенальти, а там уже лотерея. По энтузиазму и лицам футболистов видно было, что они хотели взять трофей. Для клуба это было бы величайшее событие, надеюсь скоро они возьмут титул.

Думаю, что «Краснодару» не хватило удачи. Понятно, что у ЦСКА есть такой мастер, как Акинфеев, и можно трактовать по-всякому, что Игорь повернул удачу к себе. Но в целом пенальти не забивают и великие футболисты, поэтому не важно кто бьёт и куда, всё бывает. Повторюсь, что шансы были 50 на 50», — приводит слова Шишкина Metatratings.

Напомним, ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России в серии послематчевых пенальти.