Ловчев: Кубок России потерял престиж. Игроков пугают поездками на Дальний Восток

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о новом формате Кубка России, по которому турнир был разыгран впервые.

«Я из того времени, когда, представляя, чего ты добился, мы говорили, сколько раз выиграл первенство страны, а сколько раз Кубок. Потом отношение к Кубку стало другое, потерялся престиж. Игроков стали пугать поездками на игры этого турнира на какой-нибудь Дальний Восток за плохие выступления.

Сейчас такой регламент связан с тем, что у нас стало мало игр. Команды, которые покупают иностранных игроков и платят им большие деньги – проводят мало матчей за сезон. В Кубке не должно быть ситуаций, когда команда проигрывает встречу, но не вылетает из турнира.

Надо ли продолжать играть такой формат турнира? Зависит от того, как долго ещё будет длиться бан наших клубов в европейском футболе, от этого всё должно исходить. На данный момент за счёт действующего варианта розыгрыша Кубка России мы увеличиваем количество игр за сезон», — сказал Ловчев в эфире спортивного радио «Движение».