Родриго Эрнандес: Хорватия — необычная команда, она действует немного анархично

Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес поделился ожиданиями от финала Лиги наций с Хорватией. Встреча состоится сегодня, 18 июня. Начало игры — в 21:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Победа с национальной командой для меня безумно важна. Добиться её было бы здорово. Это то, ради чего я работаю. Если люди считают, что я достоин индивидуальных наград, это отлично, но в мире много топ-игроков. Я на этом не фокусируюсь.
Хорватия — необычная команда. Она действует немного анархично. Модрич будет везде, Брозович будет глубоко уходить в оборону, Ковачич сделает своё дело… Они непредсказуемы, но очень интересны.
Обыграв серьезных соперников на чемпионате мира, Евро и в Лиге наций, Хорватия показала, что она среди лучших. Хочу, чтобы мы выиграли этот турнир, отчасти потому, что эта победа поможет нам выигрывать другие турниры, в которых мы будем участвовать», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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