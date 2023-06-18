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Российский тренер Андрей Чернышов объяснил, почему покинул сербские «Раднички»

Российский тренер Андрей Чернышов объяснил, почему покинул сербские «Раднички»
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Российский тренер Андрей Чернышов рассказал, почему покинул сербский клуб «Раднички», а также о дальнейших планах.

«В Сербии до меня российские тренеры не работали. Я тренировал сначала «Спартак» из Суботицы, сейчас — «Раднички». В этой стране делают ставку, в основном, на своих специалистов — черногорцев, боснийцев, сербов. Балканцев трудно разделять. Текучесть тренерских кадров в Сербии очень большая. Могут уволить после двух-трёх игр. Местных тренеров очень много. Они берутся за любую работу, контракты у них, как правило, незащищенные. Работают, пока не уволят. Иногда это может быть две-три игры. Поэтому надо быть готовым к тому, что решения могут быть резким. Особенно, если клуб попадет в полосу неудач.

Было давление на второй сезон работы в Суботице. Когда я только взял местный «Спартак», в мою работу никто не вмешивался, потому что команда стояла на вылет, её нужно было спасать. А вот на второй сезон начали пытаться советовать, влезать в тренерские дела. Тут важно выстроить правильные отношения с руководителями клубов, стараться им объяснять, что ты собираешься делать. Я, когда прихожу работать, сразу обозначаю свою позицию: вы мне даете команду, игроков и потом спрашиваете меня за тот результат, который хотите видеть, а не советуете мне, какую тактику выбирать на матч. В «Радничках» тоже лезли с советами, я отстаивал свои полномочия. Когда они видели, что тренерская точка зрения правильная, сами понимали, что вмешиваться в работу тренера нет никакого смысла.

Почему завершил сотрудничество с клубом? Я считаю, что добился там хорошего результата. Команда опять-таки стояла на вылет, была без какой-то серьезной финансовой поддержки, политического покровительства. Мы добились лучшего результата за всю историю клуба, если брать современные времена — заняли в чемпионате восьмое место. Ушёл, потому что инфраструктура клуба не не высоком уровне, организация всего процесса оставляет желать лучшего. А так игроки там подобрались хорошие, удалось создать в команде атмосферу, которая помогла «Радничкам» выйти на новый уровень.

Сейчас нахожусь в Москве, наслаждаюсь отпуском с семьей в родном городе, потому что давно не отдыхал. Что касается будущей работы, есть варианты — веду переговоры с клубами из Азии, арабских стран. Думаю, в ближайшие недели появится какая-то определенность», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Чернышов возглавил «Раднички» в январе 2023 года, под его руководством команда заняла восьмое место в Первой лиге Сербии, что является лучшим результатом в её новейшей истории.

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