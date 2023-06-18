Агент: Лунёвым интересуется не только «Фатих Карагюмрюк»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва, отреагировал на сообщения о том, что его клиент может перейти в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Да, переговоры c «Фатих Карагюмрюк» ведутся, но и не только с этим клубом. Интерес «Фатих Карагюмрюк» подтверждаю», — сказал Смирнов в интервью «РБ Спорт».

Лунёв перешёл в «Байер» в 2021 году. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги голкипер принял участие в одном матче — с «Аугсбургом» (1:2). Его команда завершила сезон на шестом месте. Контракт Лунёва был рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Фатих Карагюмрюк» завершил сезон турецкой Суперлиги на седьмой строчке турнирной таблицы. За команду выступает другой россиянин — Магомед Оздоев.