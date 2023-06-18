Источник: бывший голкипер ЦСКА Юрий Шишкин станет тренером вратарей «Спартака»

Бывший голкипер ЦСКА Юрий Шишкин станет тренером вратарей «Спартака». Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, Юрий Шишкин уже попрощался с игроками «Кубани», в которой работал с 2020 года. Он готовится начать работу с голкиперами. Отмечается, что Шишкин является креатурой Артёма Реброва, который занимает пост технического координатора в московском клубе. Кандидатура нового тренера вратарей согласована также с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, который уже успел пообщаться с новым членом своего штаба.

Юрий Шишкин был вратарём ЦСКА с 1981 по 1991 год. Во время тренерской карьеры он работал в латвийском «Вентспилсе», «Сатурне», донецком «Металлурге», «Крыльях Советов» и «Кубани». Ранее тренером вратарей «Спартака» был Василий Кузнецов.