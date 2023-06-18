Клубы АПЛ и Бундеслиги интересуются защитником «Бенфики» Араужу

Защитник «Бенфики» Томаш Араужу интересует клубы из АПЛ и Бундеслиги, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Вероятнее всего, 21-летний португалец сменит прописку в трансферное окно этим летом.
В прошедшем сезоне Араужу выступал на правах аренды за «Жил Висенте». Он провёл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 5 млн.
Араужу начал свою карьеру в сезоне-2020/2021 во втором составе «Бенфики», а отправился в аренду после сезона-2021/2022. Всего на счету игрока 73 матча, шесть голов и три голевые передачи.
В розыгрыше Высшей лиги Португалии сезона-2022/2023 «Бенфика» заняла первое место, набрав 87 очков в 34 матчах, у их ближайшего преследователя — «Порту» — 85 очков.
- 18 июня 2023
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