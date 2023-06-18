Александр Алаев: женский футбол идёт в правильном направлении

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о матче Суперкубка России среди женских команд. Вчера, 17 июня, «Зенит» обыграл ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).
«Мне очень понравился матч и мероприятие, болельщики пришли, было приятно видеть. Финал получился настоящий, было видно, что команды заряжены на победу. В серии пенальти повезло немного «Зениту», поздравляю их. Заслуженная победа, молодцы.
Хочется сказать, что не так часто я вижу женский футбол, больше смотрю мужской. Мне кажется, что женский футбол развивается, это видно и по качеству игры, женский футбол развивать важно, в Европе это сейчас бум. Поэтому очень приятно за коллег, лично за Полину Юмашеву, потому что большая работа проделана, женский футбол идёт в правильном направлении», — приводит слова Алаева ТАСС.
- 18 июня 2023
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