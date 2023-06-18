Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев: женский футбол идёт в правильном направлении

Александр Алаев: женский футбол идёт в правильном направлении
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о матче Суперкубка России среди женских команд. Вчера, 17 июня, «Зенит» обыграл ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«Мне очень понравился матч и мероприятие, болельщики пришли, было приятно видеть. Финал получился настоящий, было видно, что команды заряжены на победу. В серии пенальти повезло немного «Зениту», поздравляю их. Заслуженная победа, молодцы.

Хочется сказать, что не так часто я вижу женский футбол, больше смотрю мужской. Мне кажется, что женский футбол развивается, это видно и по качеству игры, женский футбол развивать важно, в Европе это сейчас бум. Поэтому очень приятно за коллег, лично за Полину Юмашеву, потому что большая работа проделана, женский футбол идёт в правильном направлении», — приводит слова Алаева ТАСС.

Материалы по теме
«Зенит» забирает ещё один трофей! Клуб обыграл ЦСКА в женском Суперкубке
«Зенит» забирает ещё один трофей! Клуб обыграл ЦСКА в женском Суперкубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023