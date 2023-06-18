Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался о работе с тренером Луисом де ла Фуэнте

Вратарь сборной Испании Унай Симон высказался о работе с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте.

«От нас требуется только одно — выкладываться на поле, кто бы ни был тренером. Хотя я, возможно, ближе к Луису де ла Фуэнте, чем остальные, ведь мы вместе прошли путь в юношеских сборных. Я играл под его руководством еще в сборной Испании U18.

Многие из нас работали под руководством де ла Фуэнте в юношеских сборных. Это может придать чуть больше огня и страсти, которые нужны на поле! На данном этапе сезона мы должны удерживать высокий уровень и форму. Когда борешься за трофей, должен выкладываться по полной.

Мы сейчас на переходном этапе. Общая система сильно не изменилась, но у каждого тренера свои рабочие нюансы. Это уже третий матч, который мы проводим с де ла Фуэнте, так что мы должны адаптироваться к его идеям.

В конечном счете, самое главное для вратаря — спасать ворота. Однако когда десять остальных игроков прессингуют у ворот соперника, киперу тоже приходится выходить вперед, быть внимательным и уметь действовать при высоких верховых передачах за спину защитникам», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

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