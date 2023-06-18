Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси»

Деньги от продажи лондонского «Челси» Романом Абрамовичем, которые планировалось направить на нужды Украины, так и не дошли до получателя. Об этом сообщает Daily Mail.
Абрамович под влиянием санкций продал «Челси» в 2022 году. Предполагалось, что € 2,6 млрд, полученные от сделки, пойдут на гуманитарную помощь Украине. Сам Роман хочет, чтобы средства были направлены пострадавшим от конфликта как с Украины, так и из России, однако правительство опасается идти на этот шаг из-за санкций. Для того, чтобы перевести средства, необходима подпись Абрамовича, но он её не поставил.
Источник, близкий к ситуации, заявил, что первоначально планировалось перевести средства Украине прошлым летом, а затем — в январе. Сейчас речь идёт о ближайшей зиме, однако и эти сроки не гарантированы.
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