Властимил Петржела: очень странно, что Александр Кержаков никому не понадобился в России

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«На мой взгляд, Кержаков сделал правильный выбор, уехав работать в Европу. В России его долгое время никуда не звали после работы в «Пари НН». Вообще, это очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России. Наверное, это к лучшему.

Но нужно признать, что иногда футбольные менеджеры совершают действительно нелогичные поступки. Кержакову нужно было давать практику, сейчас он мог бы тренировать любой российский топ-клуб. Но в любом случае европейское направление — правильный выбор для такого перспективного специалиста. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Петржела «РБ Спорт».