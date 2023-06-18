Манчини: сборная Италии располагает всем необходимым, чтобы выиграть следующий ЧМ

Главный тренер итальянской сборной по футболу Роберто Манчини считает, что у команды есть все шансы на победу в чемпионате мира — 2026. Об этом он сказал в преддверии матча с Нидерландами за третье место в Лиге наций.

«Наша любимая расстановка – 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но в воскресенье мы вернёмся к 4-3-3.

Это матч международного уровня с сильной командой. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей.

На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали. Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодёжную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определённые проблемы у нас есть.

По-прежнему убеждён, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на ЧМ-2026 и выиграть его», – приводит слова Манчини УЕФА на своём официальном сайте.