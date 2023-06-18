«Бавария» почти согласовала контракт с Ким Мин Джэ

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Флориан Плеттенберг.

«Бавария» уверена, что трансфер в скором времени состоится, руководство дало для сделки зелёный свет. Ожидается, что сумма трансфера составит менее € 60 млн.

Ким Мин Джэ перешёл в «Наполи» в июле 2022 года. Итальянский клуб заплатил за корейца «Фенербахче» € 18,05 млн. В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 45 матчей за неаполитанцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Наполи» с ним в составе выиграл итальянскую Серию А, набрав 90 очков в 38 матчах. «Бавария» завершила минувший сезон победой в немецкой Бундеслиге, у клуба 71 очко в 34 матчах.