«Бавария» почти согласовала контракт с Ким Мин Джэ
Поделиться
Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Флориан Плеттенберг.
«Бавария» уверена, что трансфер в скором времени состоится, руководство дало для сделки зелёный свет. Ожидается, что сумма трансфера составит менее € 60 млн.
Ким Мин Джэ перешёл в «Наполи» в июле 2022 года. Итальянский клуб заплатил за корейца «Фенербахче» € 18,05 млн. В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 45 матчей за неаполитанцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Наполи» с ним в составе выиграл итальянскую Серию А, набрав 90 очков в 38 матчах. «Бавария» завершила минувший сезон победой в немецкой Бундеслиге, у клуба 71 очко в 34 матчах.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:25Кто выиграет Лигу наций? Опрос
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:06
-
11:57
-
11:44
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:28
-
09:22
-
09:18
Партнерский контент