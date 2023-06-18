Мусиала — лучший игрок «Баварии» в мае

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала был признан лучшим футболистом клуба в мае по версии болельщиков. 20-летний футболист набрал 71% голосов фанатов.

Один из наиболее значимых для болельщиков моментов месяца — гол Мусиалы в ворота «Кёльна» на 89-й минуте последнего тура. Именно этот забитый мяч принёс чемпионство мюнхенскому клубу (матч завершился со счётом 2:1).

Этот победный гол также был признан лучшим в мае в «Баварии».

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Джамал Мусиала отыграл в 33 матчах, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. 20-летний хавбек начал карьеру во втором составе «Баварии» в сезоне-2019/2020, на следующий сезон он уже стал игроком основного состава, в других командах не играл.