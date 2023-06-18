«Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность
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В санкт-петербургском «Зените» готовы предложить бывшему российскому футболисту Юрию Жиркову тренерскую должность в случае получения лицензии. Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдётся тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», — сказал Медведев в интервью «Спорт-экспрессу».
Ранее стало известно, что Жирков планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза. В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего футболиста стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».
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