Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность

«Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность
Комментарии

В санкт-петербургском «Зените» готовы предложить бывшему российскому футболисту Юрию Жиркову тренерскую должность в случае получения лицензии. Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдётся тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», — сказал Медведев в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее стало известно, что Жирков планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза. В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего футболиста стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Материалы по теме
Эксклюзив
Юрий Жирков: интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023