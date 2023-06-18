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Агент: Кайо продолжит играть за «Краснодар» в следующем сезоне

Агент: Кайо продолжит играть за «Краснодар» в следующем сезоне
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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, высказался о будущем игрока.

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более чем слухи», — сказал Хеновес в интервью Sport24.

Кайо перешёл в «Краснодар» из португальской «Санта-Клары» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне бразильский защитник принял участие в 28 матчах «Краснодара» во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

«Краснодар» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестой строчке турнирной таблицы. Также «быки» вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где уступили ЦСКА в серии пенальти.

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