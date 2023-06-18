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Павел Мамаев: будет смешно, если я решу вернуться в футбол

Павел Мамаев: будет смешно, если я решу вернуться в футбол
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о возможном возобновлении карьеры. Футболист объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки».

«Думаю, что меня сейчас никто уже и не позовёт (смеётся). Я занимаюсь своим делом, все это понимают. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться.

Не будет ли такого предложения, которое заставит вернуться? Ой, ну так тяжело говорить. Предложения могут быть разными, поэтому сложно сказать категорично: «Нет, я не вернусь!» — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Мамаеву 34 года. За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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