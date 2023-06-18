Бывший ассистент Гарсии: Руди выиграет Лигу чемпионов с «Наполи»

Фредерик Бомпар, бывший ассистент нового главного тренера «Наполи» Руди Гарсии, поделился ожиданиями от работы француза в клубе.

«Руди мечтает выиграть Лигу чемпионов. Думаю, что он может это сделать, его время пришло. Что-то подсказывает мне, что он выиграет её с «Наполи», — цитирует Бомпара L'Equipe.

О назначении 59-летнего Гарсии на пост главного тренера «Наполи» было объявлено 15 июня. На этом посту он сменил Лучано Спаллетти, который привёл клуб к чемпионству в Серии А сезона-2022/2023, после чего завершил работу в Неаполе.

Последним клубом Гарсии был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он возглавлял «Лион», «Марсель», «Рому», «Лилль», «Ле-Ман», «Дижон» и «Сент-Этьен».

В минувшем сезоне «Наполи» одержал 28 побед в рамках лиги, потерпел четыре поражения и шесть раз сыграл вничью.