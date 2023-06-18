«Лион» хочет продать ряд молодых игроков, в том числе, лидеров. Клубу нужны € 130 млн
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«Лион» планирует этим летом расстаться с рядом молодых футболистов. Об этом сообщает RMC Sport.
Клуб расстанется с защитниками Кастелло Люкеба и Синали Диаманде, полузащитниками Райаном Шерки и Тьяго Мендесом, а также с нападающим Брэдли Барколой, если поступят подходящие предложения. Клубу нужны € 130 млн, чтобы уложиться в финансовый регламент. Ранее клуб покинул 20-летний защитник Мало Густо, перешедший в «Челси» за € 30 млн. Что касается покупок, «Лион» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» Жоффрею Кондогбиа.
В минувшем сезоне «Лион» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1. Команда набрала 62 очка в 38 турах. Чемпионом стал «ПСЖ», набравший 85 баллов.
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