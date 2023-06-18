Данни поздравил ЖФК «Зенит» с победой в Суперкубке России

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни поздравил женскую команду с победой в Суперкубке России.
«Привет, женский «Зенит». Поздравляю, вы чемпионы. Крепко обнимаю всех, поздравляю с завоеванием Суперкубка. Это абсолютно заслуженная победа. Вы крутые!» — сказал Данни в видео для пресс-службы «Зенита».
В матче за Суперкубок «Зенит» встречался с ЦСКА. Основное время завершилось вничью — 1:1. Первый гол сине-бело-голубые забили усилиями Екатерины Пантюхиной на 71-й минуте. Через восемь минут счёт сравняла Екатерина Братко, отличившаяся после розыгрыша углового. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).
На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд использовалась система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).
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