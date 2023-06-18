«Арсенал» близок к подписанию Хаверца

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц близок к тому, чтобы стать игроком «Арсенала», сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Сумма трансфера составит € 80 млн. Мюнхенская «Бавария», будучи одним из претендентов на игрока, не сделала в конечном итоге предложения по Хаверцу, поскольку была проинформирована о том, как далеко «Арсенал» успел продвинуться в переговорах.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уже предложил Хаверцу контракт, рассчитанный до 2028 года.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Хаверц провёл 35 матчей, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

«Челси» завершил минувший сезон на 12-м месте АПЛ, заработав 44 очка в 38 матчах. На счету лондонского клуба 11 побед, 16 поражений и 11 ничьих.