Быстров: как объяснять новому поколению, что нужно работать и терпеть?

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о проблемах детского футбола.
«В чём проблемы детского футбола в Санкт-Петербурге? Традиции должны сохраняться. Дети в академии должны знать, кто там воспитывался ранее, должны знать историю. А когда приходишь в академию и там решили, что занимаемся вот так — 10 лет прошло, и ничего нет. То есть надурили народ, пообещали золотые горы и оставили у разбитого корыта.
А сейчас как объяснить новому поколению, что нужно работать, терпеть? Каждый день нужно работать. Мало тренируются. Футбол — конкурентный вид спорта. Если ты не выдерживаешь, выпадаешь — извини, занимайся другим. Абсурд в том, что человек устал, может подойти к тренеру и сказать: «Я устал». А дальше как во взрослом футболе ты думаешь играть? Тут мужики бегают, никто своё место не отдаст в составе. Посмотрите, Глушаков до сих пор играет в футбол. Его молодые не могут вытеснить, он ещё лет пять поиграет», — сказал Быстров в интервью «РБ Спорт».
- 18 июня 2023
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