Милан Вьештица: «Зенит» вышел на мировой уровень. Я хотел бы поработать в клубе

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился впечатлениями от ретроматча петербургской команды и сборной России.
«Прекрасный ретроматч, прекрасные эмоции. Рад, что приехал. В большой футбол не играл уже много лет. Так что здорово попробовать себя вновь.
У меня в Петербурге много друзей — это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.
В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провёл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.
Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион — просто фантастика», — сказал Вьештица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 18 июня 2023
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