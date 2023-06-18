Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан Вьештица: «Зенит» вышел на мировой уровень. Я хотел бы поработать в клубе

Милан Вьештица: «Зенит» вышел на мировой уровень. Я хотел бы поработать в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился впечатлениями от ретроматча петербургской команды и сборной России.

«Прекрасный ретроматч, прекрасные эмоции. Рад, что приехал. В большой футбол не играл уже много лет. Так что здорово попробовать себя вновь.

У меня в Петербурге много друзей — это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.

В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провёл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.

Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион — просто фантастика», — сказал Вьештица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
Журавель: Аршавин хотел «повторить Смолова», если бы в Матче легенд была серия пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023