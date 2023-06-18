Мбаппе: останусь в «ПСЖ», а будущее решу в 2024-м
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Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил, что останется в «ПСЖ» на следующий сезон и за грядущий год определится со своей будущей карьерой.
«Останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде «ПСЖ», – приводит слова Мбаппе Téléfoot.
Ранее сообщалось, что футболист отказался продлевать договорённость с парижским клубом до 2025 года. В связи с этим возникли предположения, что «ПСЖ» постарается продать Мбаппе этим летом, чтобы не потерять его бесплатно после следующего сезона.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 нападающий провёл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач. «ПСЖ» стал чемпионом Франции по итогам сезона, набрав 85 очков в 38 играх.
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