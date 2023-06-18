Юрий Красножан оценил выступление Алсу Абдуллиной за «Челси» в прошедшем сезоне
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан оценил выступление защитницы Алсу Абдуллиной за английский «Челси» в сезоне-2022/2023. Абдуллина в составе синих стала чемпионкой Англии и обладательницей Кубка Англии.
«Алсу Абдуллина будет вызвана на матчи с командой Ирана, тем более у них сейчас перерыв идёт, но и она на каждый сбор вызывается. С учётом того что там не так много игровой практики, она получает время в сборной.
Выступление Абдуллиной в прошедшем сезоне? Это просто замечательный послужной список, замечательные трофеи. Вопрос в том, что желать нужно больше игровой практики», — приводит слова Красножана ТАСС.
В июле женская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальной командой Ирана.
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