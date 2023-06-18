В «Рубине» рассказали о переговорах с Оливером Абильдгором

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал о переговорах с датским полузащитником Оливером Абильдгором. Футболист, права на которого принадлежат казанскому клубу, в прошедшем сезоне был в арендах в шотландском «Селтике» и итальянской «Вероне».

«Недавно мы пытались связаться с Абильдгором. Но он сказал нам, что пока не намерен вступать в переговоры, поскольку на тот момент у «Вероны» на кону были важнейшие стыковые матчи за сохранение прописки в Серии А и он был сосредоточен на этих играх.

По итогу они победили и свои вопросы по сохранению прописки решили. Сейчас мы с ним в диалоге, в ближайшее время свяжемся и обсудим его будущее. Знаю, что Казань и «Рубин» его устраивают. Он сказал, что посоветуется, обдумает предложение и, возможно, вернётся к нам.

Усилит ли он «Рубин»? Да, конечно. Это добротный квалифицированный игрок с опытом выступления в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Для нас это будет однозначное усиление, мы заинтересованы в его возвращении», – приводит слова Сафонова «Татар-информ».